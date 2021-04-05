منصور بن زايد يعتمد أسماء 27 فائزاً وفائزة بجائزة خليفة التربوية محلياً وعربياً

أبوظبي: إيمان سرور

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أسماء الفائزين بالجائزة لدورتها الرابعة عشرة 2021 وعددهم 27 فائزاً وفائزة، بينهم 16 من داخل الدولة، و11 على مستوى الوطن العربي.

وأعلنت أمل العفيفي الأمينة العامة للجائزة، أمس، أسماء الفائزين بمقر الأمانة العامة للجائزة، بعد اعتماد سمو الشيخ منصور بن زايد لأسماء الفائزين في هذه الدورة، رافعة أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على رعايتها لمسيرة التعليم، مشيدة برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات.

وأشادت برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمسيرة هذه الجائزة، وحرص سموه على أن تكون في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة محلياً وإقليمياً ودولياً، مؤكدة أن جائزة خليفة التربوية شكلت إضافة حيوية لمسيرة التعليم منذ انطلاقها عام 2007، حيث نجحت في نشر وترسيخ ثقافة التميز واكتشاف المبدعين من مختلف عناصر العملية التعليمية، وفتح آفاق الريادة أمامهم لتدشين مبادرات ومشاريع تعزز الأداء التعليمي.

وجاءت قائمة الفائزين في الدورة الـ14 كالتالي:

مجال التعليم العام ـ فئة المعلم المبدع على المستوى المحلي: (أشرف شوقي مصطفى الرسول من مدرسة الشويب للتعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم، ورحاب محمد محمد الشافعي من روضة بناة الغد بوزارة التربية والتعليم، ومنى عبد الحليم محمد الحبشي من مدرسة أم العلاء للتعليم الأساسي ح2 بوزارة التربية والتعليم، ونظيرة محمد الرشيد عماره من مدرسة عائشة بنت أبي بكر للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، وياسمين محمد عزيز السيد مغيب من مدرسة أم الإمارات للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم.

وعن فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي: عبد المنعم علي العبدالله من مدرسة عمير بن وهب الثانوية بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ونادية غرم سعيد الشهري من ابتدائية وروضة سدوان للبنات ببلسمر بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ورويدة سالم سليمان ابوشوشة من مدارس الحصاد التربوي بوزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وعامر خالد مرشد بني عبده من مدرسة الزبيرية الأساسية للبنين بوزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وفاطمة ناجي البحراني ناجي إبراهيم من مدرسة أم القرى الابتدائية ـ بنات، بوزارة التربية في دولة الكويت، ومنيره عبدالله العصفور الهاجري من مدرسة ثانوية صفية بنت عبد المطلب بوزارة التربية بدولة الكويت).

ومجال التعليم العام: فئة الأداء التعليمي المؤسسي: مدرسة الأصايل بوزارة التربية والتعليم.

ومجال أصحاب الهمم: فئة الأفراد: أشرف مكرم جمعة رمضان، من مركز همم للتعليم الدامج مدرسة العزة في وزارة التربية والتعليم، وموزة عبيد ربيع الصريدي بمركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع.

ومجال التعليم وخدمة المجتمع ـ فئة المؤسسات: كليات التقنية العليا عن مشروع برنامج كليات التقنية العليا للعمل التطوعي، وعن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة فازت أسرة خميس خلفان علي الكندي، وأسرة سالم عبد الرحمن محمد المطوع.

وفي مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية ـ فئة المعلم المتميز عائشة محمد عبدالله البك من مدرسة المعيريض للتعليم الأساسي والثانوي في وزارة التربية والتعليم، ومحمد أحمد محمد البستاوي من مدرسة الخزنة للتعليم الأساسي والثانوي في وزارة التربية والتعليم.

وفي مجال التعليم العالي ـ فئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الدولة: الدكتور إيهاب فهمي السيد السعدني من جامعة خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور علي سلطان علي المنصوري من جامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الوطن العربي: الدكتور إبراهيم محمد الشربيني عبد الحليم من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمصر، والدكتور محمد لبيب راغب سالم من جامعة طنطا بمصر.

وفي مجال البحوث التربوية ـ فئة البحوث التربوية: الدكتور علاء الدين عبد الحميد محمد من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين عن البحث الفائز: فاعلية برنامج إرشادي قائم على التحدي في تنمية العزم الأكاديمي والمنظور المستقبلي وخفض الحدة الانفعالية لدى الطلاب الموهوبين بالمرحلة الثانوية في البيئات الفقيرة، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل: الدكتور ولد متالي لمرابط أحمد محمدو من جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية عن البحث الفائز أدب الأطفال في موريتانيا حفريات في بنية النّص.

وفي مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة ـ فئة الإبداعات التربوية: هيثم يحيى عبد الخالق الخواجة عن التأليف الفائز ديوان أطفال الشمس.

وفي مجال المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الوطن العربي ـ فئة المؤسسات: مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع عن مشروع برنامج فصول الموهوبين في المملكة العربية السعودية.