شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحمداوية.. أيقونة الفن الشعبي المغربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الإعلامي المغربي رشيد العلالي، عبر حسابه على «إنستجرام» وفاة الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية، الملقبة بأيقونة الفن الشعبي، صباح الاثنين، عن عمر ناهز الـ91 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكانت الحمداوية، نُقلت الخميس الماضي، لمستشفى الشيخ زايد بالرباط بعد تدهور حالتها الصحية، وتعرضها لوعكة صحية خطيرة، تطلبت نقلها على وجه السرعة للعناية المركزة.

جدير بالذكر أن الحاجة الحمداوية من رواد الأغنية المغربية الشعبية، وتغني منذ ستينات القرن الماضي، وتعتبر واجهة للفن الشعبي المغربي في دول أوروبا، وكانت قد أعلنت اعتزالها منذ أشهر بعد تدهور حالتها الصحية.