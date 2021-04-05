شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 محلاً ومخالفة 252 منشأة لم تلتزم بالتدابير الاحترازية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي في شهر مارس 11 محلاً وخالف 252 منشأة تجارية وتم التنبيه على 61 محلاً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في مختلف مناطق الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في دبي.

وقال عبد العزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية.. قام مفتشو اقتصادية دبي بتكثيف عمليات التفتيش حيث بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 16475 محلاً في جميع أنحاء الإمارة، وكانت محال الإلكترونيات والمطاعم ومحال التجارة العام أبرز الأنشطة التجارية للمحال المخالفة خاصة في مناطق نايف والضغاية والمرر، حيث بلغت نسبة التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا 98.1%، وستستمر فرق الرقابة باقتصادية دبي في تنفيذ جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

وتدعو مختلف فئات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae