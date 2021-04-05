شكرا لقرائتكم خبر عن احتفل بقدوم مولودته فأحرق 5 سيارات وواجهات 6 منازل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أكد العميد عبد الحليم الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص في دبي، أن شرطة دبي ألقت القبض على شاب من الجنسية العربية احتفل بقدوم مولودته الجديدة بالمفرقعات والألعاب النارية في منطقة عود المطينة، فأحرق 5 سيارات، وألحق خسائر مادية لدى عدد كبير من جيرانه في المنطقة طالت واجهات 6 منازل.

وتفصيلاً قال مدير مركز القصيص: إن المركز تلقى بلاغاً بانفجار في منطقة عود المطينة وعلى الفور تم الانتقال إلى المنطقة بعد إبلاغ الإسعاف والدفاع المدني، وتمت السيطرة على الانفجار وإلقاء القبض على الشاب المتسبب في الحادثة واثنين من أصدقائه قاما بإخفاء المفرقعات بعد أن أحدثت انفجاراً تسبب في زيادة الأضرار بالمنطقة لقيامهم باستخدام الألعاب النارية للتعبير عن الفرحة، فكانت النهاية مأساوية في المنطقة ما سبب عدداً من الأضرار في الممتلكات لدى جيرانه.

وأضاف الهاشمي: أن سرعة وصول دوريات الشرطة إلى الموقع وفرق الدفاع المدني والإسعاف ساعد على تقليل الخسائر، داعياً أفراد المجتمع لعدم استعمال الألعاب النارية لما تشكله من حوادث مؤسفة على مستخدميها، وأن خطر الألعاب النارية والمفرقعات لا يقتصر على مستخدميها فقط، بل يتجاوز ذلك وصولاً إلى المتواجدين في محيط استخدامها.

وطالب أفراد المجتمع أن يتكاتفوا مع الجهات المعنية للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية، لأن حماية المجتمع مسؤولية الجميع، وعلى الجميع أن يساعد على زيادة الوعي العام وعدم إهمال إرشادات الأمن والسلامة، وعدم الاستعمال العشوائي وغير القانوني لها، إضافة إلى توجيههم بالإبلاغ عن أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال التي تزعج السكان.