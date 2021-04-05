شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يعلن أسماء ممثلى 6 هيئات برلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أنه عملا بالمادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس أخطره رئيس حزب مستقبل وطن باختيار النائب حسام الخولى ممثلا للهيئة البرلمانية امام المجلس، كما أخطره رئيس حزب الشعب الجمهورى باختيار النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، وأخطره رئيس حزب حماة وطن باختيار النائب فاروق مجاهد شحاتة ممثلا للهيئة البرلمانية، والنائب حاتم حشمت نائبا له وأخطره رئيس حزب التجمع باختيار النائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية، وأخطره رئيس حزب الاصلاح والتنمية النائبة سلوى الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية وينوب عنها النائب سامح السادات.

كما أخطره رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى باختيار النائب محمود سامى محمد ممثلا للهيئة البرلمانية.

و تابع رئيس مجلس الشيوخ قائلا خلال الجلسة العامة اليوم:" أرجو من رؤساء الأحزاب الباقين سرعة موافاة رئيس المجلس باسم من يمثل الحزب وأعضاء الحزب بالمجلس".

يذكر أن المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.