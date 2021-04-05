السلامي يتجه إلى البقاء مدربا لفريق الرجاء الرياضي

جدة - عبدالحي حسين - يتجه جمال السلامي مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم إلى البقاء مدربا للفريق، بعد الفوز على بيراميدز المصري بهدفين نظيفين، أمس الأحد، لحساب الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبدى واضحا من تصريحاته، التي أعقبت المباراة، أنه يلمح إلى إمكانية بقائه، وعدوله عن استقالته، التي تقدم بها لمجلس الإدارة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.

وقال السلامي، في تصريح لقناة الرياضية، عقب المباراة: “أشكر اللاعبين على موقفهم. طلبوا مني البقاء، بعدما أبلغتهم رحيلي عن الفريق، لكنهم طلبوا مني التفكير مليا وبهدوء”.

وأضاف المتحدث نفسه: “أحترمهم، وأحترم رؤساء النادي السابقين، الذين حضروا لدعمي، لذلك موقفي الجديد لن أكشف عنه، حاليا”.

جدير بالذكر أن الرجاء يتصدر مجموعته بتسع نقاط، حققها من ثلاث انتصارات، أمام كل من نكانا الزامبي، نامونغو الكونغولي، وبيراميدز المصري.