الحاجة الحمداوية في ذمة الله عن عمر ناهز 91 سنة

جدة - عبدالحي حسين - توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الفنانة المعتزلة الحاجة الحمداوية، عن عمر ناهز 91 سنة، نتيجة معاناة مع المرض.

وأكدت مصادر “اليوم 24” أن الحاجة الحمداوية، فارقت الحياة في حدود الساعة الثانية صباحا، بمصحة الشيخ زايد بالعاصمة الرباط.

ويرتقب أن يتم دفن جثمان الحاجة الحمداوية، بعد ظهر اليوم الاثنين في مدينة الدار البيضاء.

وكانت الحاجة الحمداوية قد نقلت بعد ظهر الخميس إلى المستشفى في حالة صحية صعبة، تأثرا بمضاعفات مرض سرطان الدم.

يشار إلى أن الحاجة الحمداوية، أعلنت اعتزلت قبل أشهر من وفاتها، نظرا لتدهور حالتها الصحية.

عن عمر ناهز 91 سنة