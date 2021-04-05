مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

شهدت الاسابيع الاخيرة تزايدا ملحوظا بأعداد الإصابات اليومية بالفيروس الوبائي كورونا (كوفيد-19) في مختلف المناطق اليمنية.



وقالت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة، إن عدد الاصابات الجديدة المؤكدة التي تم تسجيلها في المناطق المحررة، بلغت (101) إصابة، و (14) حالة وفاة.

واوضحت اللجنة ان الاصابات توزعت كالتالي: (34) في تعز، (17) في حضرموت، (14) في الضالع، (12) في شبوة، (11) في عدن، (9) في مأرب، (4) في المهرة.

وتم تسجيل (14) حالة وفاة، (6) منها في حضرموت، (4) في تعز، وحالتان في كل من شبوة وعدن، بينما تم تسجيل (23) حالة شفاء، (15) منها في حضرموت، (6) في شبوة، وحالة وحيدة في كل من المهرة مأرب.

واشارت إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى (4798)، منها (946) وفاة و(1738) تعاف