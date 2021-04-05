شكرا لقرائتكم خبر عن 26 قتيلَا حصيلة أولية لغرق عبّارة في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في بنجلاديش إن عبّارة كانت تحمل نحو 50 راكبا اصطدمت بسفينة شحن وغرقت في نهر شيتالاخسيا جنوبي العاصمة داكا أمس الأحد مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وفقد آخرين.

وانتُشلت 21 جثة اليوم الاثنين. وقال المستعين بالله، وهو مسؤول في منطقة نارايانجانج، إن العبّارة غرقت بعد وقت قصير من إبحارها من المنطقة الصناعية التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن داكا في طريقها إلى مونشيجانج.

وأضاف "عُثر على معظم الجثث داخل الزورق الغارق بعد قطره إلى الضفة".

وقالت الشرطة ومسؤولون إن بعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى البر. واحتشد أقارب الركاب على ضفة النهر بحثا عن ذويهم. وبحث منقذون بينهم غواصون من الإطفاء عن ناجين اليوم الاثنين وعرقلت عاصفة هبت الليلة الماضية عمليات الإنقاذ.