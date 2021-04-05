شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا فى إقليم ستافروبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الاثنين، شخصًا كان يعد لشن هجوم إرهابى فى مدينة كيسلوفودسك الروسية، وقال جهاز الأمن الروسى فى بيان بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه "بمشاركة لجنة التحقيق الروسية ووزارة الخارجية، تم إحباط عمل إرهابى فى إقليم ستافروبول من قبل جهاز الأمن الفيدرالى، حيث تم اعتقال مواطن روسى من مواليد عام 1996 كان قد أدين سابقًا بجريمة عادية، حيث كان يخطط لتنفيذ هجوم على ضباط إنفاذ القانون باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع، لصالح المنظمات الإرهابية الدولية".

يشار إلى أنه تم ضبط مكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات وعناصر ضاربة فى عنوان مقر إقامته.

وأضاف البيان أنه "تم اعتقال 3 مواطنين روس فى مدينة كيسلوفودسك أيضًا مرتبطين به، متورطين في تنظيم قناة لتمويل مسلحى الهياكل الإرهابية فى سوريا، وشكل المعتقلون خلية من أنصار تنظيم داعش الإرهابى المحظور فى روسيا الاتحادية لارتكاب جرائم فى إقليم ستافروبول".