انت الان تتابع خبر لتعزيز المناعة... اليكم هذه الأطعمة الصحية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت إلى أن الأغذية الغنية بفيتامين "ج" وسي"، مثل الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون والفروالة والجوافة والفلفل الحلو الملون وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.

وكذلك هناك أغذية غنية بفيتامين "أ" مثل الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضروات الورقية الداكنة من الجرجير والسبانخ.



ولفتت الوزارة إلى أن هناك أغذية غنية بالزنك، مثل اللحوم، ولكن بكميات قليلة والبقوليات مثل الحمص، والعدس والفول حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، أيضا من المصادر الأخرى للزنك منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

وكذلك الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل زيت الزيتون، وبذر الكتان، وبذور الشيا والأسماك مثل المكاريل والتونة.

وأكدت الوزارة على أن تناول الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعزيز الصحة والمناعة بصورة يومية في الوحبات يغني عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص.