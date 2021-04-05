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شاهد.. تظاهرات حاشدة للمحاضرين المجانيين في كربلاء

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بغداد - ياسين صفوان - خرج المئات من المحاضرين المجانيّين في كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، بتظاهرة حاشدة انطلقت من نقابة المعلمين باتجاه مبنى المحافظة.
مراسل السومرية افاد بأن" تظاهرة حاشدة انطلقت من نقابة المعلمين باتجاه مبنى المحافظة للمطالبة بتعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين في الموازنة قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية".

واشار الى ان "المحاضرين المجانيين ابدوا استغرابهم من صمت محافظ كربلاء اتجاه ما اسموه بسلب حقوقهم"، مهددين "بالتصعيد والاستمرار بالتظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم".

 

 

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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