37 قتيلا.. حصيلة عمليات أمنية للجيش الأفغاني ضد طالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ما لا يقل عن 37 فردا من عناصر طالبان في عمليات أمنية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأفغانية اليوم الإثنين، سقط عناصر طالبان في عمليات نفذتها القوات الأفغانية مدعومة بالقوات الجوية في منطقتي أرجنداب وزيراي بإقليم قندهار جنوبي البلا. أمس الأحد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن وزارة الدفاع القول، إن القوات صادرت 90 دراجة نارية خلال تلك العمليات، ودمرت "كمية كبيرة من الأسلحة" التابعة لحركة طالبان، وقامت بتطهير قرية "تابين" في أرجنداب.

وقال مسؤولون محليون في قندهار أمس الأحد، إنه قد تمت استعادة منطقة أرجنداب من طالبان بعد عملية شنتها قوات الأمن.

وأوضح مسؤولون أن بعض الأجزاء في المنطقة كانت تخضع لنفوذ طالبان خلال الأشهر القليلة الماضية.