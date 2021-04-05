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السعودية تتعهد ببذل الجهد لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين للتفاوض

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة ستبذل جهودا لجمع الإسرائيليين والفلسطينيين على طاولة المفاوضات.

وجدد بن فرحان، خلال لقاء صحفي على قناة "فرانس 24"، موقف الذي يربط التطبيع الكامل مع إسرائيل بالسلام مع الفلسطينيين.

وحول توقعه لقرب لقاء بين الفلسطينيين قال الوزير السعودي إن الأمر مرتبط بشكل كبير بالانتخابات الجارية في إسرائيل والانتخابات المرتقبة بفلسطين، مضيفا: "يجب علينا لحد الآن أن ننتظر".

وشدد الوزير السعودي على أن السبيل الوحيد للاستقرار والأمن الفعلي في المنطقة هو إيجاد حل للقضية الفلسطينية، ونيل الفلسطينيين حقوقهم، وبناء الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وأضاف بن فرحان أن المبادرة العربية للسلام التي أطلقت 2002 واضحة، بشأن التطبيع مع إسرائيل قائلا: "إن التطبيع من أجل السلام".

والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ عام 2014.

والأسبوع الماضي، قال الأمير فيصل بن فرحان لشبكة "سن إن إن" الإخبارية الأمريكية إن "تطبيع وضع إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل... وسيكون مفيدا للغاية، اقتصاديا واجتماعيا ومن منظور أمني".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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