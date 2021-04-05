غرق عبّارة في بنغلادش ومقتل ما لا يقل عن 26 وفقد آخرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤولون في بنجلادش إن عبّارة كانت تحمل نحو 50 راكبا اصطدمت بسفينة شحن وغرقت في نهر شيتالاخسيا جنوبي العاصمة داكا أمس الأحد مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وفقد آخرين.

وانتُشلت 21 جثة اليوم الاثنين. وقال المستعين بالله، وهو مسؤول في منطقة نارايانجانج، إن العبّارة غرقت بعد وقت قصير من إبحارها من المنطقة الصناعية التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن داكا في طريقها إلى مونشيجانج.

وأضاف "عُثر على معظم الجثث داخل الزورق الغارق بعد قطره إلى الضفة".

وقالت الشرطة ومسؤولون إن بعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى البر.

واحتشد أقارب الركاب على ضفة النهر بحثا عن ذويهم. وبحث منقذون بينهم غواصون من الإطفاء عن ناجين اليوم الاثنين وعرقلت عاصفة هبت الليلة الماضية عمليات الإنقاذ.

وكانت العبّارة مكتظة بأشخاص هرعوا لمغادرة المدينة بعد أن أعلنت الحكومة عزلا عاما لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين للتصدي لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت بنجلادش قفزة يومية قياسية بلغت 7087 إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 637364 إلى جانب 9266 حالة وفاة.

ويموت سنويا المئات في حوادث العبّارات في بنجلادش التي تقع أراضيها في مستوى منخفض وبها شبكة كبيرة من الطرق المائية الداخلية لكنها تعاني من التراخي في تطبيق معايير السلامة.