للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتخطى 100 ألف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19 اليوم الاثنين لتصبح ثاني دولة في العالم تسجل إصابات يومية تتجاوز المئة ألف، في حين ينظم السياسيون تجمعات انتخابية ضخمة مما يزيد المخاوف من انتشار أكبر للفيروس.

واستقبلت المستشفيات في ولاية مهاراشترا، وهي أشد الولايات الهندية نكبة بالوباء، أعدادا تفوق طاقتها من المرضى وسجلت الولاية إصابات قياسية بلغت 57074 حالة الليلة الماضية.

وارتفعت الإصابات اليومية في البلاد إلى 12 ضعفا تقريبا منذ أن بلغت أدنى مستوياتها في فبراير شباط عندما خففت السلطات أغلب القيود وتوقف غالبية الناس عن وضع الكمامات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع حالات الإصابة اليومية بالفيروس 103558 اليوم ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 12.6 مليون وهو ثالث أعلى رقم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وارتفعت حالات الوفاة إلى 165101 بعد تسجيل 478 وفاة جديدة وهو من أدنى معدلات الوفاة بالفيروس على مستوى العالم.

وعلى الرغم من ارتفاع الحالات بدرجة كبيرة في نحو 12 ولاية ما زال السياسيون والوزراء يخطبون في تجمعات انتخابية ضخمة يحضرها عشرات الآلاف بدون كمامات.

واستخدمت الهند، أكبر مُنتج للقاحات، 77 مليون جرعة لقاح داخل البلاد منذ بدء حملة التطعيم في منتصف شهر يناير كانون الثاني وهو ثالث أعلى عدد بعد الولايات المتحدة والصين.