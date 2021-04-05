شكرا لقرائتكم مقتل 20 وفقدان كثيرين في غرق عبارة في بنغلادش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتُشلت 15 جثة إضافية من داخل عبارة غرقت في نهر في بنغلادش، ما يرفع إلى 20 حصيلة الضحايا الذين قضوا في الحادث، على ما أعلن الاثنين مسؤول محلي.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل خمسة أشخاص.

وقالت المسؤولة في السلطات المحلية شوكلا ساركر "عثرنا على 15 جثة إضافية داخل المركب بعدما جرى تعويمه وتمت إعادته إلى ضفة النهر. الحصيلة مقتل 20 شخصا".

وكان مسؤولون في بنغلادش قالوا سابقا إن خمسة لقوا حتفهم، كما فقد كثيرون آخرون في غرق عبارة كانت تحمل نحو 50 راكبا بعد تصادمها مع سفينة شحن في نهر شيتالاكسيا جنوبي العاصمة داكا يوم الأحد.

وقال كبير حسين المسؤول بالشرطة إن العبارة التي غادرت منطقة نارايانغانغ على بعد نحو 20 كيلومترا من دكا كانت في طريقها إلى مونشيغانغ. وأضاف أن "عملية البحث عن المفقودين جارية". وقال إن بعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وكانت العبارة مكتظة بأشخاص عائدين إلى بلداتهم بعد أن أعلنت الحكومة عزلا عاما لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين للتصدي لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت بنغلاديش قفزة يومية قياسية بلغت 7087 إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 637364 حالة مع 9266 حالة وفاة.

ويموت سنويا المئات في حوادث عبارات في بنغلاديش التي توجد بها طرق مائية داخلية كثيرة ولكن معايير السلامة بها متراخية.