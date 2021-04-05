شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحدد خطط استئناف السفر اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «رويترز»

يحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، خطط إعادة فتح الاقتصاد واستئناف السفر الدولي في نهاية المطاف عندما يقوم بتحديث خارطة طريق خاصة بمواجهة فيروس «كورونا»، وساعدته في ذلك إحدى أسرع عمليات التطعيم في العالم.

ومع دخول دول كثيرة في أوروبا في عزل عام للتصدي لتزايد الإصابات، سيطرح جونسون تحديثاً لخطته المتدرجة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لواحدة من أكثر الدول تضرراً خلال الجائحة.

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون إمكانية إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة للسلع غير الأساسية، ومحلات تصفيف الشعر في 12 أبريل/نيسان في إنجلترا، في الوقت الذي سيطرح فيه قدراً أكبر من التفاصيل حول السفر الدولي.

وتحاول شركات الطيران، جاهدة، البقاء بعد عام من توقف السفر بشكل شبه كامل. وتُعطي خطة الحكومة لاستئناف السفر ـ بناء على مستويات العدوى، والتطعيم ـ بارقة أمل في إمكانية حدوث بعض أشكال السفر لقضاء العطلات.

وبموجب الخطة الحالية لن يتم استئناف السفر الدولي حتى 17 مايو/أيار، على أقرب تقدير. وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه ليس من المتوقع أن يضع جونسون إطاراً زمنياً محدداً. وساعدت أيضاً زيادة توافر الاختبارات للكشف عن «كورونا» في التخفيف التدريجي للقواعد، حيث يحق لكل شخص في إنجلترا، إجراء اختبار سريع للكشف عن «كوفيد ـ 19» مرتين في الأسبوع، لمنع تفشي المرض واكتشاف الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض.

واستطاعت بريطانيا مواصلة التعافي بعد أن أعطت لقاحات «أسترا زينيكا» و«فايزر» لأكثر من نصف السكان البالغين.

لكن بريطانيا تضررت بشدة من الجائحة واحتلت المركز الخامس على مستوى العالم في أعلى عدد من وفيات «كورونا»، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والهند، بتسجيلها نحو 127 ألف وفاة.