شكرا لقرائتكم خبر عن الباكستانيون يسارعون للتطعيم مع بدء مبيعات لقاح «كورونا» بشكل تجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراتشي- رويترز

سارع آلاف الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات وباء «كوفيد-19» التي بدأت في مطلع الأسبوع مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية، الأحد أنها بيعت بالفعل. وتقدم باكستان حالياً اللقاح مجاناً للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون جهود مواجهة فيروس «كورونا» ومن تزيد أعمارهم على 50 عاماً لكن الحملة اتسمت بالبطء حتى الآن. وفي الشهر الماضي سمحت البلاد للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات لكافة الناس.

وشهدت الجولة الأولى بيعاً تجارياً للقاح «سبوتنيك-في» الروسي الذي يتم إعطاؤه على جرعتين لعامة الناس مقابل نحو 12 ألف روبية باكستانية (80 دولاراً) نظير عبوة من جرعتين. وعلى الرغم من التكلفة أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة حيث وقف البعض في كراتشي لما يقرب من ثلاث ساعات من أجل التطعيم. وكان معظم المنتظرين في الطابور من الشبان الباكستانيين الذين ما زالوا غير مؤهلين للتطعيم الحكومي المجاني.

وقال سعد أحمد (34 عاماً) الأحد، بعد تطعيمه بمستشفى خاص راق في كراتشي: «أنا سعيد جداً بالحصول عليه لأنه ضروري الآن من أجل السفر».