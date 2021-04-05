شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر.. مقتل أربعة جنود في هجوم «إرهابي» مزدوج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي: «أ.ف.ب»

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل أربعة من جنودها، السبت، في هجوم إرهابي مزدوج جنوب شرقي البلاد، غداة أداء الرئيس الجديد محمد بازوم اليمين الدستورية. وذكرت الوزارة في بيان، أن عدة إرهابيين قتلوا في هجومين متزامنين استهدفا، صباح السبت، مواقع عسكرية.

وأضافت أن المهاجمين «المدججين بالسلاح أتوا من دولة مجاورة»، في إشارة إلى نيجيريا، حيث تنشط مجموعات مرتبطة بحركة «بوكو حرام» الإرهابية.

والجمعة، ندّد بازوم، أول رئيس يصل إلى السلطة في انتقال ديمقراطي منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960، بجرائم حرب يرتكبها إرهابيون في بلاده في خطاب تنصيبه. والنيجر هي أفقر دولة في العالم، بحسب مؤشر التنمية البشرية لدى الأمم المتحدة.

وهي تواجه هجمات يشنها متمردون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين الذين يعبرون من مالي وبوركينا فاسو في الغرب، أو «بوكو حرام» جنوب شرقي البلاد. وتسببت الاضطرابات في مقتل آلاف الأشخاص وفرار مئات الآلاف من منازلهم.

وازدادت الهجمات على المدنيين منذ بداية العام في النيجر، حيث قُتل أكثر من 300 شخص في ثلاث موجات من الهجمات على قرى ومخيمات غربي البلاد عند الحدود مع مالي.

ووقع آخر هذه الهجمات الواسعة في 21 آذار/مارس في منطقة تاهوا، وأسفر عن مقتل 141 في ثلاث قرى للطوارق ومعسكرات مجاورة.

واستبعد بازوم في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، وشبكة «فرانس 24»، مؤخراً، أي حوار مع الإرهابيين، مؤكداً أن الوضع في بلاده يختلف عن الوضع في مالي.