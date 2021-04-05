شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خمسة وفقدان كثيرين بغرق عبارة في بنغلاديش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داكا - رويترز، أ.ف.ب

انتُشلت 15 جثة إضافية من داخل عبارة غرقت في نهر ببنغلاديش، ما يرفع إلى 20 حصيلة الضحايا الذين قضوا في الحادث، على ما أعلن الاثنين، مسؤول محلي. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل خمسة أشخاص. وقالت المسؤولة في السلطات المحلية شوكلا ساركر: «عثرنا على 15 جثة إضافية داخل المركب بعدما جرى تعويمه وتمت إعادته إلى ضفة النهر. الحصيلة مقتل 20 شخصاً». وغرقت العبارة، الأحد، في نهر شيتالاكسيا قرابة الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي بعدما أبحرت من مدينة نارايانغانج الصناعية على بعد عشرين كيلومتراً من العاصمة دكا متوجهة إلى إقليم مونشيجانغ المجاور.

وكان المسؤول في الشرطة، كبير حسين، قال إن العبارة التي غادرت منطقة نارايانجانج على بعد نحو 20 كيلومتراً من داكا كانت في طريقها إلى مونشيجانج. وأضاف أن «عملية البحث عن المفقودين جارية»، مشيراً إلى أن بعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وكانت العبارة مكتظة بأشخاص عائدين إلى بلداتهم بعد أن أعلنت الحكومة عزلاً عاماً لمدة أسبوع اعتباراً من الاثنين، للتصدي لارتفاع حالات الإصابة بوباء «كوفيد-19».

وسجلت بنغلاديش قفزة يومية قياسية بلغت 7087 إصابة بفيروس «كورونا»، الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 637364 حالة مع 9266 حالة وفاة. ويموت سنوياً المئات في حوادث عبارات في بنغلاديش التي توجد بها طرق مائية داخلية كثيرة، ولكن معايير السلامة بها متراخية.