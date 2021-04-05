Smartarz موقع مبوب للتجارة الإلكترونية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في العصر الرقمي الحديث، وخاصة في هذه الأوقات التي تفشى فيها فيروس كورونا، دفعت عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الناس إلى البحث وشراء السلع والخدمات من منازلهم.

ما يميز Smartarz هو أنه يخدم المستهلكين بشكل مجاني تماماً!

هذا صحيح، فهو يعتبر اكتشاف نادر في الوقت الحاضر، هذه البوابة عبارة عن منصة مجانية للشراء والبيع والترويج لكل شيء. فهو يقدم خدمات متعددة وديناميكية دون أي متاعب في الدفع، حيث إنه مصمم بشعار - لا مزيد من الرسوم للناس - ويمكن استخدامه كما ترغب الجماهير.



تأتي فكرة إبقائه مجانياً من الرغبة الشديدة في توفير مورد للمستخدمين لأن مؤسسة Smartarz ومديرتها العامة فيزا أجمل لم تجده مثيلاً له عندما اشترته.

ففي السابق، اضطرت أجمل إلى دفع مبالغ ضخمة لبوابات أخرى للإعلان عن منشوراتها لتأجير ممتلكاتها، وقد واجهت نفس الموقف مرة أخرى أثناء محاولتها بيع سيارتها. لذلك جاءتها فكرة إنشاء Smartarz في أواخر عام 2019، وعملت المديرة العامة على تطويرها منذ ذلك الحين إلى شكلها الحالي.

ترى أجمل أن مواقع الويب الخاصة بالإعلانات المبوبة وقوائم الوظائف تتقاضى مبالغ ضخمة ويمكن أن تكون مكلفة، خاصة إذ لم يكن المعلن صاحب نشاط تجاري، فهذه بالنسبة له نفقات كبيرة. ولكن يمكن للمالكين والمستهلكين على حد سواء الاستغناء عن تكبد تكاليف باهظة حيثما أمكن ذلك.



يساعد Smartarz جميع الشركات والمالكين كمدخل مجاني مدى الحياة حيث يتمتع الناس بحرية بيع ما يريدون، والأهم من ذلك، أنها ليست مجرد إعلانات مبوبة، بل أكثر من ذلك بكثير.

وقد عمل فريق العمل على إنشاء النظام الأساسي بمميزات مختلفة مثل: واجهة سهلة الاستخدام، العرض السريع، الوصول السلس إلى جميع الفئات، وعملية تسجيل الدخول بطريقة سهلة، وذلك بهدف مواجهة تحديات المواقع المعاصرة والبقاء على صلة جيدة بالمستقبل.

مع الأخذ في الاعتبار تجربة العميل الكاملة، أصبحت عملية الشراء والبيع أسهل بكثير وأسرع وذات شفافية من خلال القدرة على نشر التعليقات، وهذه الميزة الإضافية تساعد المشترين في اتخاذ قرار من خلال قراءة مثل هذه التعليقات بالإضافة إلى آراء "الإعجاب" بالآخرين حول هذا الشيء أو الخدمة المحددة.

ومن خلال إضافة تطور 360 درجة إلى الإعلانات المبوبة، يتوفر خيار تحميل فيديو يسمح بإلقاء نظرة ثاقبة على المنتج، حيث أن مقاطع الفيديو تجتذب المزيد من المشترين المحتملين مقارنة بالصور الثابتة، ولا يتبع Smartarz أي خطط اشتراك باهظة الثمن لاستخدام مرفق الفيديو.

ولقد حقق هذا المسار بالفعل هدفه الصحيح، مع نشر الآلاف من إعلانات الفيديو من قبل الجمهور في الأيام القليلة الماضية.

ستعمل Smartarz على خدمة جميع الوكالات العقارية وسوق السيارات من خلال تقديمها لهم باستخدام منصتها المجانية، حيث سيُسمح لهم بنشر إعلانات غير محدودة تتعلق بأعمالهم.

وهناك ميزة أخرى غير عادية تكاد تكون فريدة من نوعها لـ Smartarz، فهي تعرض على جميع الشركات التجارية الترويج لبنودها في القسم الخاص بالترويج لها من خلال عرض صفقات وأسعار مخفضة سواء كانت وكالات السفر، ومنتجات التجميل، والأنشطة، ومنتجات السيارات، والأغذية، وغيرها الكثير.

