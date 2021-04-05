“العلاج بالبروتون” خطوة جديدة في علاج السرطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع مركز أدفانسد كير للأورام في الفرجان بإمارة دبي اتفاقية مع شركة ترينتو للرعاية الصحية في شمال إيطاليا. نظراً للجودة العالية للعلاجات التي يقدمها مركز ترينتو. ستمكن هذه الاتفاقية علاج المرضى من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة الأطفال. العلاج الإشعاعي بالبروتون هو شكل متقدم من العلاجات الإشعاعية الخارجية التي تستخدم أشعة بروتونية عالية الطاقة بدلاً من أشعة الفوتون أو الإلكترونات.

يوفر العلاج الإشعاعي بالبروتون الإشعاع على أعماق دقيقة لاستهداف الأورام التي يصعب الوصول إليها أو القريبة من الأعضاء الحساسة مثل العمود الفقري أو في الدماغ.

يتم توجيه الجرعة بالضبط إلى موقع الورم، مما يقلل الإشعاع على الخلايا السليمة المحيطة. العلاج بالبروتون هو علاج للحالات الأكثر تعقيدا، عندما تكون الأورام قريبة من الأعضاء أو عند الأطفال حيث يكون العلاج صعبا وحساسا بشكل خاص.

يعد مركز ترينتو للعلاج بالبروتون مركزا متميزاً وعلى الرغم من وباء الكوفيد ١٩ وكدليل على التخصص الطبي العلمي العالي المعترف به عالميا، تم علاج أكثر من 300 مريض في عام 2020، بالإضافة إلى مرضى من النمسا وإسبانيا واليونان وغيرها يزداد التأكد من أن العلاج بالبروتون هو استثمار استراتيجي، وإنه تميز صحي وعلمي تشير إليه السلطات والمراكز الصحية داخل أوروبا وخارجها.

