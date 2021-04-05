«مركز اللّسان العربي» يخرّج 16 منتسباً من 8 دول

الشارقة: ”الخليج 365”

احتفل مجمع اللغة العربية في الشارقة بتخريج 16 منتسباً من 8 دول، بعد أن اجتازوا متطلبات الدورة التعليمية للغة العربيّة السادسة التي أطلقها مركز اللسان العربي، التابع له، مطلع يناير الماضي.

جاء ذلك خلال حفل لتكريم الخريجين بحضور الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام للمجمع، وعدد من مدرّسي المركز، والطلاب المنتسبين، حيث كرّم الأمين العام للمجمع الطلاب بشهادات معتمدة تشهد على إنجازاتهم خلال رحلة التعلّم التي شاركوا فيها.

برنامج متكامل

وقدّمت الدورة للطلاب المنتسبين وهم من: بولندا، اسكتلندا، الهند، ألمانيا، إسبانيا، باكستان، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، برنامجاً تعليمياً متكاملاً على امتداد 10 أسابيع، استفادوا خلاله من 30 حاضرة بواقع 45 ساعة خضع فيها كلّ طالب لامتحان تقييمي محدد، وفقاً للمهارات التي يمتلكها يتقرر على إثرها نقل المنتسب إلى المستويات الأعلى في الدورة.

ويسعى المجمع من خلال هذه الدورات إلى تعريف مقيمي الدولة إلى اللغة العربية، وتبيان جمالياتها وخصوصيتها، وفتح المجالات لتلاقي الثقافات والإبداعات، حيث إنّ من أهداف الدّورة تعزيز مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة باللغة العربية الفصيحة، كما عملت على تنمية مهارات التواصل والتركيز على سلامة النطق فضلاً عن فتح آفاق للتّعرّف عن كثب إلى ثقافة دولة الإمارات وإكساب الطلاب المزيد من الخبرات اللغوية والتاريخية والثقافية.

وقال الدكتور المستغانمي: شهدنا تخريج دفعة جديدة ممّن يتعلّمون العربيّة من أصول غير عربيّة. ألسُنٌ جديدةٌ تنطقُ اليوم بلغة الضاد، المكوّن الأساس للحضارة العربية والإسلامية، وكلّ ما نقدمه من خلال هذا المجمع هو ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الحريص على اللغة والثقافة العربية، الداعي دوماً للنهوض بها والتأكيد على دورها المحوري في مسيرة البناء والتقدّم.

وتابع: أفضت الجهود التي يبذلها المجمع إلى تعريف العالم بلغة الضاد وتأسيس مركز اللسان العربي عام 2018، الذي بات اليوم بوّابة تعبر بالراغبين في تعلم اللغة العربية نحو كنوزها، وأدواتها، وجمالياتها، وخصوصيتها.