هيئة «معاً» تحتفي بتخريج 60 مواطناً إماراتياً ضمن برنامج «غاية» للثقافة المالية

أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بتخريج الدفعة الأولى المكونة من 60 مواطناً إماراتياً من برنامج «غاية» الهادف إلى تعزيز المعرفة بالإدارة المالية والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.

شهد حفل التخرج الذي أقيم «افتراضياً» تقديم رسالة ملهمة افتتاحية لأحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وخليفة سلطان السويدي، نائب رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وسلامة العميمي مدير عام هيئة معاً، لتقديم التهنئة للخريجين والشكر على جهودهم المبذولة لإنجاح المبادرة التي امتدت على مدار ثلاثة أشهر.

تم إطلاق البرنامج العام الماضي، بالشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومعهد لندن للصيرفة والتمويل، المسؤولين عن وضع ومتابعة تنفيذ وتطوير المنهج التعليمي، بهدف تعزيز المعرفة بالإدارة المالية لأفراد المجتمع، على اعتبار أنها تندرج في إطار الأولويات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي.

استقطبت الدورة الحالية 60 مشاركاً، حيث تم ترشيح 50 مشاركاً من قبل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بينما تم اختيار الباقين من المسجلين في البرنامج من أفراد المجتمع، حيث خضع المشاركون لبرنامج تدريبي، تضمن دراسة ست وحدات مؤلفة من معلومات متكاملة عن مجالات التمويل، وكيفية إدارة الأموال والمدخرات، بإشراف 10 مدربين متطوعين متخصصين، تم تعيينهم بالشراكة مع اتحاد مصارف الإمارات.

وتم تدريب المتطوعين لدعم المشاركين ومساعدتهم خلال رحلتهم المعرفية لتمكينهم من اتخاذ القرارات المالية المناسبة، وخلال حفل التخرج قدم معهد لندن للصيرفة والتمويل شارة رقمية «غاية»، تقديراً لجهودهم المبذولة على مدار 12 أسبوعاً، وعلى دورهم كرواد فاعلين يتبعون مبدأ القيادة بالقدوة، بعد توجيههم ورفدهم بالخبرة اللازمة لتوفير الدعم والتوجيه لأفراد المجتمع لتعزيز التماسك المجتمعي.

وتضمن برنامج «غاية»، وحدات إدارة المدخرات الشخصية والاحتياجات المالية، وفهم المنتجات المالية واتخاذ القرارات المالية بكفاءة، وإدارة الأموال والديون، والتعرف إلى الخيارات المصرفية والاستثمارية المختلفة المتاحة، فضلاً عن التركيز على كيفية ادخار المال وبناء موازنة مالية بين الدخل والنفقات.

وسيوظف الخريجون المهارات والخبرات المكتسبة خلال حياتهم اليومية، ويطبقونها على مواردهم المالية وسيتولون مهمة تعزيز المعرفة بالإدارة المالية ضمن نطاق أسرهم ومجتمعهم، كما ستتاح لهم الفرصة ليكونوا متطوعين في برنامج «غاية» خلال الدورات القادمة في المستقبل، إلى جانب متطوعين آخرين ممثلين ضمن نطاق مجتمعهم لدعم الأفراد ممن يحتاجون لنصائح عملية في إدارة شؤونهم المالية.

وقال أحمد علي الصايغ: إنني فخور برؤية المواهب الإماراتية الواعدة تعزز مهاراتها في القطاع المالي، نظراً لأهمية تعزيز الثقافة المالية والتخطيط المالي السليم في المجتمع لضمان مستقبل مالي أكثر إشراقاً واستقراراً لشبابنا ومجتمعنا بما سينعكس إيجابياً على حياتهم العملية والاجتماعية.