شكرا لقرائتكم خبر عن مريم المهيري: تربية الأحياء المائية ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

زارت مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، الشهر الماضي «دبا باي»، أول مزرعة محار محلية في منطقة الشرق الأوسط، في إمارة الفجيرة، حيث تفقدت مرافق المزرعة الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، والتي يزرع فيها ملايين المحار في المياه النقية لخليج عمان.

وخلال زيارتها، قالت مريم المهيري: «تعد تربية الأحياء المائية ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز أمنها الغذائي وفق أسس قائمة على الاستدامة، من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وفق أعلى معايير الجودة والتغذية.

ومن المتوقع أن تسهم زراعة المحار من خليج دبا، في سد الاحتياج والطلب على المأكولات البحرية في الدولة، إلى جانب العوائد الاقتصادية الكبيرة من خلال المشروع».

وأضافت: «يعكس مشروع مزرعة «دبا باي» الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في تأسيس وتطوير مشاريع رائدة تسهم في دعم الأمن الغذائي الوطني، ونحن على ثقة بقدرة الإمارة على إطلاق مزيد من المشاريع التي تتكامل مع غيرها من المشاريع الغذائية الممكّنة بالتكنولوجيا الحديثة في الدولة، من أجل تحسين استفادتنا من مواردنا الطبيعية، وتحقيق استدامة الإنتاج الغذائي».

وتسعى مزرعة «دبا باي» إلى تطوير خط إنتاجها وتعزيز علامتها التجارية من خلال تطوير آلية العمل الداخلية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وجودته، وتعزيز حضور المزرعة كواحدة من أبرز مشاريع إنتاج المحار في العالم.