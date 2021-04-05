إحالة أوراق المتهم بقتل جارته في الشرقية للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، إحالة أوراق عامل إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم، وأجلت الحكم على آخر لذات الجلسة؛ لاتهامهما في القضية رقم 23451 جنايات ديرب نجم لسنة 2019، بقتل ربة منزل جارتهما وسرقة مصوغاتها بقرية "شوبك إكراش".

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول "زبيدة.ط.أ" ربة منزل، جثةً هامدةً، بعدما عثر عليها مقتولة خنقًا برباط غطاء النوم داخل مسكنها بقرية "شوبك إكراش" بدائرة المركز.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة: "م.ف.ال" 18 عامًا، و"م.ع.م" 22 عامًا، مُقيمان بذات القرية، إذ تبين تسللهما إلى منزل المجني عليها ليلًا، إلا أنها استيقظت وحاولت مقاومتهما فكتم الأول أنفاسها فيما قيدها الثاني من ساقيها برباط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسرقا مصوغاتها الذهبية ولاذا بالفرار.

جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.