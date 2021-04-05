صحة الدقهلية: 6 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

وجه سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكلاء المديرية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا.

وحث مديري المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقة الأماكن لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

وأعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا .

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، أن بالأماكن التي جرى اختيارها هي "صهرجت الكبرى بميت غمر، مستشفى شربين، مستشفى أجا، مستشفى منية النصر، مستشفى نبروه، مركز طب أسرة الربع بتمي الأمديد"، بالإضافة إلى "طلخا، المنزلة، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، مستشفى ميت غمر، مستشفى المنصورة العام الجديد" وبذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالدقهلية 13 مركزًا.