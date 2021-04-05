صور.. تشميع 12 محلًا لعدم سداد المتأخرات المالية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الأثنين، لتحصيل المتأخرات المالية من أصحاب المحلات بالأسواق.

وأشار فوزي الوالي، رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت عن تحصيل متأخرات مالية من 10 محلات، وغلق وتشميع 12 محل من محلات موقف دمياط، وذلك لحين سداد المتأخرات المستحقة عليهم.

وأهاب رئيس الحي بأصحاب المحلات في الأسواق بسرعة سداد الإيجارات المستحقة عليهم، بناء على توجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان، لاستغلالها في دعم المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة، مما يعود بالنفع بصورة مباشرة على المواطنين.