مطالب في أسوان بترجمة ترانيم موكب المومياوات لكل اللغات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

طالب عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، مسؤولي وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بترجمة ترانيم المهابة لإيزيس التي أنشدتها السوبرانو أميرة سليم في حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة لكل اللغات، وبثها لكل دول العالم وتحويلها الى أيقونة للدعاية السياحية لمصر.

أضاف صابر أن حفل نقل المومياوات الملكية هو عمل احترافي عالمي ترك انطباعًا إيجابيًا لدى جميع المشاهدين في مختلف دول العالم، وهو أفضل دعاية للآثار والسياحة المصرية، وتحقق كل ذلك بسبب الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، وكما نقول في المثل البلدي "إدي العيش لخبازه "، فالمصريون هم أصحاب أول حضارة عرفها العالم، وأحفادهم يسيرون على الدرب وكل ما ينقصهم هو التوظيف السليم لمهاراتهم وإمكاناتهم، وإفساح المجال للمتخصصين والموهوبين والبعد عن الشللية، وهو ما ظهرت نتائجه في الحفل الباهر الذي شهد له العالم كله وأشادت به معظم وسائل الإعلام في مختلف دول العالم.

ووجه نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، التحية لكل من شارك وساهم في إخراج الحفل بهذه الصورة الرائعة، ووجه تحية خاصة للدكتور ميسرة عبدالله حسين أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، وابن أسوان الذى ترجم النص وكان له الإشراف والمرجعية التاريخية على هذا العمل الفني الرائع.