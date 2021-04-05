سوريا.. 4 أعوام على مجزرة خان شيخون والأسد خارج قبضة العدالة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ 57 دقيقة

ارتكب نظام بشار الأسد خلال السنوات العشر الماضية عدة مجارز في سوريا، من بينها مجزرة خان شيخون بمحافظة إدلب التي ارتكبها نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية، في 4 أبريل/نيسان 2017، ما أدى لمقتل نحو 100 معظمهم من الأطفال .

بحسب مصادر حقوقية سورية، فإن المجزرة وقعت عام 2017، وأسفرت عن مقتل ما يقارب 100 مدنياً سورياً، كان بينهم 31 طفلاً، ما دفع ناشطون سوريون إلى تسمية يوم المجزرة بـ “الثلاثاء الأسود”، نظراً لارتفاع عدد الضحايا.

ويعرب من شهد الكارثة أنهم عانوا شخصيًا من تبعاتها، وأن معاناتهم لا تزال مستمرة، في ظل استمرار إفلات المسؤولين عن ارتكاب المجزرة من العقاب وفي مقدمتهم رئيس النظام بشار الأسد.

كما بينت المصادر أن المجزرة تمت من خلال غارات جوية نفذها طيران النظام السوري، ضد مدينة خان شيخون بريف مدينة إدلب، والتي كانت تخضع لقوات المعارضة السورية، لافتةً إلى أن الكوادر الطبية في المنطقة أشارت وقتها إلى أن الغارات تضمنت استخدام غازات سامة.

وتبع المجزرة ردة فعل أمريكية عسكرية، حيث وجه الجيش الأمريكي ضربة عسكرية لقواعد تابعة للنظام السوري، باستخدام صواريخ التوماهوك، في 7 نيسان 2017، بناءاً على أوامر من الرئيس الأمريكي السابق، “دونالد ترامب”.

يذكر أن أكثر مجازر النظام السوري الدموية باستخدام السلاح الكيماوي تم تسجيلها في غوطة دمشق الشرقية، صيف العام 2013، والتي أسفرت وقتها عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص معظمهم من النساء والأطفال.