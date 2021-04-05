وفيات كورونا تتخطى 2.8 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

وفيات كورونا في ارتفاع

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد المزيد من الأرواح ، رغم عمليات التطعيم التي انطلقت في معظم دول العالم .

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 131 مليونا و920 ألفا و255 إصابة، الإثنين.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و866 ألفا و7 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 106 ملايين و202 ألفا و786 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية، تليها البرازيل .

إصابات قياسية في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع حالات الإصابة اليومية بكورونا 103558 في أكبر زيادة يومية من نوعها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 12.59 مليون.

وارتفعت حالات الوفاة إلى 165101 بعد تسجيل 478 وفاة جديدة.

ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و893883 حالة بعد تسجيل 8497 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 77013 بعد تسجيل 50 وفاة جديدة.