السعودية: تلقينا تأكيدات بأن أي اتفاق جديد سيكون ملزمًا أكثر لإيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت السعودية ،الأحد، أنها تلقت تأكيدات على أن أي اتفاق مرتقب مع إيران سيكون ملزماً أكثر لها .

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال تصريحات صحفية، إن بلاده تلقت تأكيدات بأن أي اتفاق نووي جديد سيكون ملزمًا أكثر لإيران.

وأوضح بن فرحان، أن “مسألة التزام إيران سيكون فيما يتعلق بقدراتها الصاروخية ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أنه :” نثق أن المجتمع الدولي سيعمل بجد لمعالجة القصور في الاتفاق النووي وحالة عدم الاستقرار في المنطقة بسبب أنشطة طهران”.

وتابع بن فرحان، حديثه قائلا: “مستعدون للحوار إذا غيرت إيران سلوكها”.

دعت فرنسا، السبت إيران، إلى الكف عن أي انتهاك لالتزاماتها النووية لدعم المحادثات الجارية حاليا بشأن الاتفاق النووي 2015.

وتأتي الدعوة الفرنسية قبل أيام من المحادثات التي من المزمع إجراؤها الثلاثاء المقبل في فيينا عقب الاتفاق عليها في مفاوضات الجمعة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه دعا إيران للتعامل البنّاء خلال المحادثات النووية القادمة في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني جواد ظريف.

وسبق ذلك أن أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن “قلقه العميق” إزاء موقف إيران بشأن برنامجها النووي.