مقتل 26 يمنياً بينهم نساء وأطفال بسبب ألغام الحوثي في 3 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2021 8:53 صباحًا

قتل 26 مدنياً يمنياً بينهم نساء وأطفال، جراء انفجار الألغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال المرصد اليمني للألغام (غير حكومي) في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، سقوط 26 قتيلاً مدنياً و25 جريحاً بينهم نساء وأطفال خلال الربع الأول (يناير- فبراير- مارس) من العام الجاري 2021، في عدد من المناطق الملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون.

وأفاد ان اليمن تصنف اليوم على أنها من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام.. لافتا إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن أكثر من مليون لغم متعدد المهام زرعها الحوثيون على الطرق العامة والمزارع والمناطق التي تشهد تحركات مدنية.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعها الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع الآلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصًا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبة للغاية.