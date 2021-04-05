فيروس كورونا.. وزارة الصحة: المتغير البريطاني انتشر في 7 جهات بالمغرب

جدة - عبدالحي حسين - بعد الجدل الذي أثير حول، مستجدات الرصد الجينومي، المتعلق بفيروس كورونا، خرجت وزارة الصحة بعد منتصف الليلة الماضية لتوضح، وقالت إنه “منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، انتشرت عدة آلاف من المتغيرات وسوف تظهر أخرى”.

وأوضحت الوزارة، أنه “خلال شهر دجنبر 2020، ظهر متغير جديد من هذا الفيروس في المملكة المتحدة، مع عدد كبير من الطفرات، ليتم اكتشافه بعد ذلك في 130 دولة بما في ذلك المغرب”.

وشدد البلاغ أن قابلية الفيروس المتغير للانتقال، أعلى بنسبة 30 إلى 70٪ من سلالات فيروس كورونا المستجد المنتشرة سابقًا في العالم.

وترى الوزارة، أن متغيرات فيروس كورونا المستجد الأخرى المثيرة للقلق، ولا سيما المتغير الجنوب أفريقي (B.1.351) والمتغير البرازيلي B.1.1.28.1 (P1)، “أثارت اهتماما كبيرا للصحة العامة وهي موضوع مراقبة جينومية ووبائية حول العالم”.

ومكّن جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب والذي وضعته وزارة الصحة، من كشف وتأكيد تداول المتغير البريطاني وانتشاره في 7 جهات بالمغرب.

وأضاف المصدر، “هذا التسلسل الجينومي الكامل أتاح تأكيد وجود طفرات بصمات للمتغير البريطاني، وحتى الآن، تم تحديد 89 سلالة للمتغير البريطاني، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية VOC بالمغرب”.

وإلى جانب الطفرات المحددة للمتغيرات المكتشفة، يتم بانتظام كشف طفرات جديدة، إلا أنها دون تأثير سريري أو وبائي.

وأوضح البلاغ، أن الائتلاف الوطني للمراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد، سيواصل إبلاغ السلطات الصحية بالتطور الجيني لسلالات هذا الفيروس المنتشرة بالمغرب واحتمال وجود متغير محلي له تأثير على الصحة العامة.

وأهابت وزارة الصحة بجميع المواطنات والمواطنين، احترام الإجراءات الصحية في مواجهة حركية المتغير البريطاني بالمغرب، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس في المجتمع.