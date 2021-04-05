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في أولى جلسات محاكمته… المتضامنون مع الراضي واستيتو يحتجون أمام استئنافية الدار البيضاء

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شيماء بخساس 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - في أولى جلسات محاكمة الصحافي عمر الراضي؛ أعلنت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، و”اللجنة المحلية بالدار البيضاء، من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي”، عن وقفة تضامنية، مع الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو، غدا الثلاثاء، وذلك أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إحالة الصحافي عمر الراضي، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، مع تحديد يوم 6 أبريل لأولى جلسات محاكمته.

ويتابع الراضي بـ“هتك عرض بالعنف والاغتصاب”، والاشتباه في ارتكابه جنحتي “تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية، بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”، وهي التهم التي ينفيها الصحافي المذكور جملة وتفصيلا.

وتنطلق محاكمة الراضي بعد ثمانية أشهر من وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي؛ في الوقت الذي يطالب فيه دفاعه، بتمتيعه بالسراح المؤقت.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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