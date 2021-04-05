قرقاش يشيد بزيارة الكاظمي إلى الإمارات

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أشاد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات بزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى البلاد واصفا إياها بأنها "فائقة الأهمية".



وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الإمارات فائقة الأهمية وفرصة نجدد من خلالها أواصر العلاقات الوشيجة وروابطنا العربية المشتركة".

وأضاف أن "أولويات الإمارات والعراق متشابهة في سعيهما لترسيخ سيادة الدولة الوطنية والرغبة في توطيد التعاون الثنائي في ملفات التنمية والازدهار".

ووصل الكاظمي أمس الأحد إلى الإمارات في زيارة جرى خلالها بحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

واستقبل رئيس وزراء العراق من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات.

كما استقبله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر زعبيل.

وتوجت زيارة الكاظمي بإعلان الإمارات عن استثمار 3 مليارات دولار في العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.