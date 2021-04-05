8 الجاري.. «فلاي دبي» تعيد «737 ماكس» للخدمة

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أعلنت فلاي دبي، أمس أن طائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس» ستعود لخدمة الركاب اعتباراً من يوم الخميس 8 أبريل الجاري.



يأتي ذلك بعد أن أكملت الناقلة جميع المتطلبات المنصوص عليها في قرار السلامة الصادر عن الهيئة التنظيمية وهي الهيئة العامة للطيران المدني، لضمان العودة الآمنة للطائرة إلى الخدمة.

وتمتلك فلاي دبي أسطولاً يتألف من 14 طائرة بوينغ 737 ماكس، وحصلت أربع طائرات من طراز ماكس 8 وواحدة من طراز ماكس 9 على الموافقة التنظيمية للانضمام إلى أسطولها. ستعود الطائرات التسع المتبقية من طراز ماكس إلى خدمة المسافرين خلال الأشهر المقبلة.

إخطار الركاب

وستكون الرحلة الأولى التي سيتم تشغيلها بإحدى طائرات ماكس التابعة للناقلة من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار سيالكوت الدولي (SKT)، يوم 8 أبريل الجاري. وستعمل الطائرة على وجهات فلاي دبي الحالية الأخرى اعتباراً من هذا التاريخ فصاعداً. وسيتم إخطار الركاب مسبقاً بالسفر إذا كان خط سير رحلتهم يتضمن رحلة من المقرر تشغيلها بواسطة طائرة ماكس.

وتعليقاً على عودة طائرات ماكس لخدمة الركاب، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «طائرة ماكس جزء لا يتجزأ من أسطول فلاي دبي ونحن واثقون من الطائرة وقدراتها. أود أن أتوجه بالشكر للهيئة العامة للطيران المدني لجهودها الكبيرة في مجال السلامة الجوية، كما أشيد هنا بالجهد الكبير الذي بذله فريق فلاي دبي لضمان العودة الآمنة لطائرة ماكس لخدمة المسافرين».

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «يسعدنا انضمام طائرات ماكس إلى أسطولنا. وفي حين أن الرحلة الأولى للطائرة ستكون من دبي إلى سيالكوت، فإنها ستعمل على عدد من وجهات فلاي دبي خلال الأسابيع المقبلة.

نتطلع إلى إعادة توفير خدمات ماكس الخاصة بنا والتي تتضمن سريراً مسطحاً واسعاً في درجة الأعمال ومقاعد مريحة في الدرجة السياحية والترفيه على متن الطائرة مع شاشات لمس عالية الدقة بالكامل».

وأقرت الهيئة العامة للطيران المدني عودة كل طائرة من طراز ماكس إلى الخدمة بعد استيفاء المتطلبات التالية: التحسينات البرمجية والحماية الإضافية لنظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS)، تحديثات البرامج الأخرى غير المتعلقة بنظام التحكم في الطيران، تعديل فصل التوصيلات، فحص دقيق للتأكد من أن الطائرة خالية من أي أجسام خارجية، تحسين تدريب الطيارين ويشمل التدريب داخل القاعات الدراسية والتدريب الكامل على جهاز محاكاة الطيران، والقيام برحلات الاستعداد التشغيلية.

مراجعة شاملة

تأتي عودة أسطول طائرات بوينغ 737 ماكس إلى الخدمة بعد مراجعة شاملة استمرت 20 شهراً شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والباحثين والميكانيكيين والطيارين بهدف إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة.

لقد استوفت فلاي دبي وتجاوزت المتطلبات الصارمة التي حددتها إدارة الطيران الفيدرالية، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والتي تضمنت تثبيت تحسينات برمجية، واستكمال تعديل فصل التوصيلات، وإجراء تدريب الطيارين وتنفيذ أنشطة شاملة لإعادة تنشيط الطائرات.