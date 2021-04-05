شكرا لقرائتكم خبر عن كمبوديا.. احتجاز 155 مركبة خالفت حظر التجول الصارم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتجزت الشرطة في عاصمة كمبوديا، بنوم بنه، 155 مركبة خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار حظر تجوال صارم يهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا

وأفادت صحيفة "خمير تايمز" اليوم الاثنين بأن الشرطة أقامت العديد من الكمائن الأمنية على مستوى المدينة، وأوقفت 130 دراجة نارية و18 سيارة وسبعة عربات توك توك انتهكت حظر التجوال الساري من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا.

وسوف يتم حجز مركبات المخالفين لمدة أسبوعين، وخلال هذه الفترة يجب عليهم أيضا الالتزام بعزل ذاتي في المنزل.