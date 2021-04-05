انت الان تتابع خبر عمليات الانبار تستولي على عجلة محملة بسلاح متوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان تلقته "الخليج 365" ان القطعات نفذت عمليتين ناحجتين ضمن قاطع المسوولية، الاولى اثمرت عن اعتقال مطلوبين احدهما وفق المادة ٤ أرهاب والاخر مخدرات من قبل ل ٣٩ الفرقة ١٠

واضاف البيان ان العملية الثانية كانت لكمين محكم لرجال الفرقة الاولى لواء ٥٣ وبعد جمع معلومات استخباراتية تم مفاجئة مجموعة ارهابية ليلا بعمق الصحراء وتم الاستيلاء على عجلتهم وهي محملة بسلاح دوشكة ١٢.٥ملم وتجهيزات اخرى بعد ان تركها عناصر داعش هاربين من نيران المقاتلين الابطال .