جراء غرق عبارة .. مصرع 5 أشخاص على الأقل في بنغلادش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قضى خمسة أشخاص على الأقل في غرق عبارة كانت تنقل نحو خمسين شخصا أمس الأحد إثر اصطدامها بمركب آخر في وسط بنغلادش، فيما البحث جار عن ناجين محتملين على ما قالت السلطات.



وكانت حصيلة أولية أشارت الى مصرع شخصين.

وأفاد مسؤولون وكالة فرانس برس أن العبارة غرقت في نهر شيتالاكسيا قرابة الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي بعدما أبحرت من مدينة نارايانغانغ الصناعية على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة دكا متوجهة إلى إقليم مونشيجانغ المجاور.

وقال عنصر في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن العبارة كانت تنقل ركابا يرغبون في مغادرة نارايانغانج بعدما أعلنت الحكومة إغلاقا لسبعة أيام في البلاد البالغ عدد سكانها 168 مليونا، اعتبارا من اليوم الاثنين لمكافحة ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19.

وقالت المسؤولة في الحكومة المحلية شوكلا ساركر إن غواصين من فرق الإغاثة يبحثون عن ناجين محتملين.

وقال قائد فرق الإغاثة عبد الله العارفين لوكالة فرانس برس "عثرنا على جثتين لرجل وامرأة".

وأضافت ساركر أنه تم إنقاذ 11 شخصا فيما قد يكون بعض الركاب الآخرين تمكنوا من السباحة إلى ضفة النهر المقابلة.

وتابعت "لا نعرف عدد الأشخاص المفقودين بالتحديد".

وقال قائد الشرطة المحلية ديباك ساها إن عاصفة قوية هبت بعد الحادث تعرقل جهود الاإنقاذ.

وبموجب قرار الإغلاق ستعلق كل خدمات النقل بما في ذلك الحافلات والعبارات والقطارات والرحلات الجوية اعتبارا من اليوم الاثنين.

وغالبا ما تسجل حوادث عبارات في بنغلادش الواقعة على دلتا وتعبرها مئات الأنهر. ويعتمد ملايين الأشخاص على العبارات في تنقلاتهم لا سيما في المناطق الساحلية إلا أن المراكب غالبا ما تكون متداعية وتحمل أكثر من قدرتها الاستيعابية.

في يونيو الماضي غرقت عبارة في دكا بعدما اصطدمت بسفينة وقضى بالحادث ما لا يقل عن 32 شخصا.

في فبراير 2015 قضى ما لا يقل عن 78 شخصا عندما اصطدمت سفينة مكتظة بالركاب بسفينة شحن على نهر في وسط بنغلادش.