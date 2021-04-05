شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تسجل رقماً قياسياً للإصابات بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراكاس-أ.ف.ب

سجّلت فنزويلا التي تُواجه منذ بداية آذار/مارس موجة ثانية من فيروس «كورونا»، رقماً قياسيّاً من الحالات في غضون 24 ساعة بلغ 1786 إصابة جديدة، حسب الأرقام الرسميّة.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو للقناة العامّة: إنّ هذه أعلى عتبة في «تاريخ الجائحة في فنزويلا». وأشار إلى تسجيل 9468 حالة جديدة الأسبوع الماضي في هذا البلد البالغ عدد سكّانه 30 مليون نسمة. وأحصت فنزويلا 1662 وفاة منذ بداية الجائحة.

وأوضح مادورو أنّ الزيادة في عدد الإصابات تعود إلى النسخة المتحوّرة البرازيليّة من الفيروس، والتي وصلت إلى فنزويلا في آذار/مارس وتُعتبر أشدّ خطراً. ووصف النسخة البرازيليّة من الفيروس بأنّها «نسخة بولسونارو»، في إشارة إلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي لطالما اتّهمه مادورو بأنّه أساء التعامل مع ملفّ الجائحة في بلاده.

وتُقدّر المعارضة الفنزويليّة ومنظّمات غير حكوميّة منذ أسابيع أنّ الأرقام الرسميّة لضحايا فيروس «كورونا» في البلاد أقلّ من الواقع.

وفي محاولة لوقف انتشار الجائحة، أعلن الرئيس مادورو عن «أسبوع جذري» جديد، للأسبوع الثالث على التوالي، سيتمّ خلاله خصوصاً منع التجمّعات وإغلاق المدارس.

وأطلقت فنزويلا حملة تطعيم في آذار/مارس بلقاحَي «سبوتنيك-في» الروسي و«سينوفارم» الصيني. وحتى الآن، تلقّت البلاد 250 ألف جرعة من «سبوتنيك-في» من أصل 10 ملايين جرعة تمّ الاتّفاق عليها مع موسكو.