شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أعلى إصابات بـ«كورونا» منذ أكثر من شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

سجلت الصين أكبر قفزة يومية في حالات الإصابة الجديدة بوباء «كوفيد-19» منذ أكثر من شهرين مع تسجيل جميع الحالات المحلية الجديدة في مدينة على الحدود مع ميانمار في إقليم يونان جنوب غربي الصين. ووضعت حكومة رويلي المحلية السكان في منطقتها الحضرية رهن الحجر الصحي المنزلي، وبدأت حملة اختبار ضخمة للكشف عن فيروس «كورونا» ومنعت الناس من مغادرة ودخول المدينة منذ الأسبوع الماضي.

وسجلت المدينة جميع الحالات المحلية الجديدة البالغ عددها 15 حالة والتي تم الإبلاغ عنها في الرابع من إبريل/نيسان. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك الإصابات الواردة من الخارج، 32 حالة، وهو أعلى عدد إجمالي للإصابات منذ 31 يناير/كانون الثاني.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن التحليل الجيني للحالات المكتشفة في رويلي يشير إلى أن الإصابات المحلية الجديدة تنبع من فيروسات واردة من ميانمار. وأعلن أن 11 من المرضى الجدد الذين تم الإبلاغ عنهم في المدينة مواطنون من ميانمار.

وتعد رويلي نقطة عبور رئيسية لإقليم يونان الذي يواجه صعوبة في مراقبة حدوده الوعرة التي يبلغ طولها أربعة آلاف كيلومتر مع لاوس وميانمار وفيتنام لمنع الهجرة غير الشرعية وسط موجة من عمليات العبور غير المصرح بها في العام الماضي من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن ملاذ من الجائحة.

وبدأت السلطات المحلية أيضاً حملة تطعيم في رويلي في محاولة لاحتواء «كوفيد-19». ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في بر الصين الرئيسي 90305 حالات، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.