شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في الهند تتجاوز الـ100 ألف لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
5 أبريل 2021
10:05 صباحا
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نيودلهي - رويترز
أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس «كورونا» إلى 103558، الاثنين، في أكبر زيادة يومية من نوعها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 12.59 مليون. وارتفعت حالات الوفاة إلى 165101 بعد تسجيل 478 وفاة جديدة.
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