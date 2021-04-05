شكرا لقرائتكم خبر عن نظام دافنشي للجراحة الروبوتية في ميديكلينيك مستشفى المدينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كيف يعمل نظام دافنشي للجراحة الروبوتية يشعر بعض المرضى بالقلق من فكرة الجراحة الروبوتية وهناك تصور خاطئ بأن الروبوت يقوم بإجراء الجراحة دون تدخل بشري. إلا أن نظام دافنشي للجراحة الروبوتية هو مزيج من تقنية تنظير البطن التقليدية والتكنولوجيا الروبوتية عالية الدقة. يستخدم أربعة أذرع آلية يتم التحكم فيها من قبل الجراح الجالس على وحدة التحكم ويقوم بحركات دقيقة داخل الجسم بمساعدة دقة عالية ثلاثية الأبعاد ورؤية مكبرة 10 مرات من أجل الاستهداف الدقيق للمنطقة الجراحية للإجراء. يتمتع نظام دافنشي للجراحة الروبوتية بنفس قدرة الحركة مثل معصم الإنسان. ويمنح التصميم الخاصة للنظام الجراح نطاقًا أفضل للحركة والبراعة من اليد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، يزيل مرشح الرعاش أي حركة صغيرة لا يمكن السيطرة عليها في يد الجراح. ونتيجة لقدرته على توليد حركات دقيقة للغاية وتضخيم عالي الدقة، يعد النظام مثاليًا للجراحة في الأوعية الدقيقة مثل المرضى الصغار من الأطفال. يتطلب من الجراحيين الذين يجرون الإجراءات الجراحة بمساعدة الروبوت الحصول على تدريب متخصص لتشغيل الروبوت. في ميديكلينيك مستشفى المدينة، نفخر بوجود جراحين آليين مدربين دوليًا وذوي خبرة عالية يقومون بإجراء مجموعة من العمليات الجراحية المعقدة باستخدام أحدث نظام جراحي آلي.

خيارات جراحية أقل توغلًا يعمل نظام دافينشي للجراحة الروبوتية كمساعد لرؤية الجراح ويديه، مما يمنح الجراح رؤية مكبرة ودقيقة بزاوية 360 درجة بأربعة أذرع - وهذا يمكّن الجراحين من إجراء أكثر الإجراءات دقة وتعقيدًا من خلال شقوق صغيرة جدًا تؤدي إلى جراحة أكثر دقة. بدأ الفريق العمل في منتصف عام 2020، وأكمل بنجاح أكثر من 100 عملية جراحية تشمل المرضى البالغين والأطفال. ميديكلينيك مستشفى الدينة مكرسة لتقديم أفضل رعاية لمرضاها من خلال تقليل المخاطر والألم ووقت الشفاء. تشمل الفوائد المتفوقة للنظام الجراحة الروبوتية للمريض ما يلي: • شقوق أصغر • فقدان دم أقل • مخاطر أقل للإصابة • إقامة أقصر في المستشفى • تندب أقل • عودة أسرع إلى العمل

يقدم فريق الجراحة الروبوتية في ميديكلينيك مستشفى المدينة عمليات جراحية معقدة بأقل تدخل جراحي للبالغين والأطفال في مجالات:

• القولون والمستقيم

تشمل إجراءات القولون والمستقيم عددًا من العمليات التي يتم إجراؤها على القولون (الأمعاء الغليظة) والمستقيم (نهاية الأمعاء الغليظة) والقناة الشرجية.

• الفتق

يحدث الفتق عندما تنتفخ الأنسجة من خلال فتحة في البطن أو منطقة الفخذ، مما يؤدي إلى الألم والتورم. يجعل نظام دافنشي جراحة إصلاح الفتق أسهل من خلال شقوق صغيرة تساعد المريض على التعافي بشكل أسرع مع تقليل مخاطر حدوث مضاعفات ما بعد العملية.

• قاع الحوض

يمكن أن تساهم عوامل نمط الحياة في إضعاف العضلات والأنسجة الضامة التي تدعم أعضاء الحوض (الرحم والمثانة والمستقيم). يمكن أن يؤدي هذا الضعف إلى الانزلاق أو "التدلي" للأعضاء من موقعها الفعلي. تشمل الأعراض الشائعة المتعلقة بتدلي أعضاء الحوض الشعور بعدم الراحة أو الضغط في منطقة الحوض، وانتفاخ في المهبل، وسلس البول، وما إلى ذلك. يصبح التدخل الجراحي ضروريًا عند استنفاد خيارات الطب والعلاج الطبيعي.

• الجهاز الهضمي العلوي

تشمل أعضاء الجهاز الهضمي العلوي (GI) المريء (أنبوب الطعام) والمعدة والاثني عشر والأمعاء الدقيقة والبنكرياس والكبد والشجرة الصفراوية. يتم إجراء العمليات الجراحية لعلاج مجموعة من الأمراض والاضطرابات مثل ارتجاع المريء، واستئصال المعدة، وسرطان البنكرياس، واستئصال الكبد، واستئصال المرارة والمزيد.

• جراحة المسالك البولية

تتضمن إجراءات المسالك البولية إجراء جراحة لأعضاء تشمل الكلى والمثانة والإحليل والحالب والأعضاء التناسلية الذكرية مثل البروستات. تعتبر جراحة استئصال البروستات الروبوتية اليوم الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج سرطان البروستاتا حول العالم. تشمل العمليات الجراحية الأخرى رأب قصبة الأطفال، والذي يتضمن إزالة الانسداد الذي يمنع البول من الوصول إلى المثانة، وإزالة جزء أو كلية أو المثانة البولية التي يتم إجراؤها لإزالة السرطان، وعلاج سرطان المستقيم.

• علم أمراض النساء

يمكن أن يساعد النظام الجراحي الروبوتي في إجراءات مثل علاج الانتباذ البطاني الرحمي واستئصال الرحم وإزالة الأورام الليفية وإزالة المبيضين وتدلي قاع الحوض وغير ذلك.

يقول د. روجر جرجي، استشاري الجراحة العامة ومدير الجراحة الروبوتية، "ستستمر الجراحة بمساعدة الروبوت في تبني ودمج التقدم في عدد من المجالات الرئيسية. في ميديكلينيك مستشفى المدينة، نتواصل مع مستشفيات ميديكلينيك الأخرى لتدريب جراحينا المهرة لزيادة نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها تحت مظلة الجراحة بمساعدة الروبوت. في المستقبل القريب جدًا، سنشهد نموًا في هذه المجالات مع وجود خبرة من جميع أنحاء شبكة ميديكلينيك لتوفير أحدث جودة من الرعاية للمرضى "

