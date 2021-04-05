شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى أعلى مستوى في 20 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

شهد النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات نمواً بأسرع معدل منذ 20 شهراً، أي من يوليو 2019، خلال شهر مارس، مدعوما بزيادة متجددة في تدفقات الأعمال الجديدة وانتعاش حاد في قطاع الإنشاءات.

ومع ذلك، فقد كانت القيود من جانب العرض واضحة مع زيادة طول مواعيد التسليم وتدهور مستوى توافر مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في ضغوط التكلفة الإنتاجية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI من 50.6 نقطة في فبراير إلى 52.6 نقطة في مارس، مشيرا إلى تحسن قوي الأوضاع التجارية هو الأكثر حدة في 20 شهرا. وجاءت هذه القراءة لتمدد فترة التوسع الحالية إلى 4 أشهر، وهي الأطول منذ نهاية 2019.