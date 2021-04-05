شكرا لقرائتكم خبر عن مجمعات خدمية وتأهيل 100 ألف مسكن ضمن مشروعات "حياة كريمة" لتطوير القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الجهات التنفيذية للدولة على تفعيل البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى، ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك فى 51 مركزا إداريا تضم حوالى 1400 قرية بـ 20 محافظة، يأتى استكمالا لمخططات التطوير والارتقاء بمعيشة المواطن المصرى، وتحسين الخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل .

وكانت الحكومة أكدت أن المبادرة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية، حيث ستسهم فى تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الانتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة فى السوق المحلى، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب، بجانب العمل على تحقيق التنمية المستدامة للريف.

وكشف بيان لـ"وزارة التنمية المحلية"، تفاصيل آخر الجهود التى تعمل عليها وزارة التنمية المحلية لتفعيل مبادرة حياة كريمة، والعمل على تطوير القرى، ونرصد تفاصيل ذلك:

- تم الإنتهاء من حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية لإقامة مجمعات خدمية .

- تم الحصر المبدئى لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة .

- سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجاري تدقيق البيانات الخاصة بها.

- تم رصد وحصر حوالى 5026 مشروعاً سيتم تنفيذها.

- تم رصد 798 مشروعاً يجرى تنفيذها حالياً على أرض المحافظات .

- يتمثل منهم 4228 مشروع فى قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة .

- بجانب مشروعات للرياضة والخدمات البيطرية والرى والغاز الطبيعى والاتصالات.

- تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى ستصل إلى حوالى 200 مليار .

- تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة.

- تتضمن رصف الشوارع لربط القرية مع القرية الأم والمركز، وتثبيت تربة مثبتة.