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تعرف على أثار الزيادة السكانية فى المجتمع.. أبرزها زيادة البطالة وضعف الخدمات

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القاهرة - سامية سيد - الزيادة السكانية فى مصر لها الكثير من الآثار السلبية على قدرة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل كما رصدتها دراسة للمركز المصرى للفكر كالآتى:-

 

- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد.

 

- زيادة نفقات الدولة على الخدمات.

 

- انتشار ظاهرة البطالة.

 

- الانخفاض فى نسبة الأجور في القطاع العام والخاص.

 

- ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.

 

- اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة.

 

- تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.

 

- زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن.

 

- صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.

 

- صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة.

 

- مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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