شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أثار الزيادة السكانية فى المجتمع.. أبرزها زيادة البطالة وضعف الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزيادة السكانية فى مصر لها الكثير من الآثار السلبية على قدرة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل كما رصدتها دراسة للمركز المصرى للفكر كالآتى:-

- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد.

- زيادة نفقات الدولة على الخدمات.

- انتشار ظاهرة البطالة.

- الانخفاض فى نسبة الأجور في القطاع العام والخاص.

- ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.

- اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة.

- تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.

- زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن.

- صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.

- صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة.

- مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.