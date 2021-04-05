شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أثار الزيادة السكانية فى المجتمع.. أبرزها زيادة البطالة وضعف الخدمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الزيادة السكانية فى مصر لها الكثير من الآثار السلبية على قدرة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل كما رصدتها دراسة للمركز المصرى للفكر كالآتى:-
- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد.
- زيادة نفقات الدولة على الخدمات.
- انتشار ظاهرة البطالة.
- الانخفاض فى نسبة الأجور في القطاع العام والخاص.
- ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.
- اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة.
- تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.
- زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن.
- صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.
- صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة.
- مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.