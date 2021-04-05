راشد النعيمي يشيد بجهود صندوق الوطن لتنمية مهارات أبناء الإمارات

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بجهود صندوق الوطن في تحقيق أهدافه السامية التي تتمثل في تطوير قدرات أبناء الوطن وصقل مواهبهم.. وثمن ما قام به الصندوق خلال الفترة الماضية من أجل تنفيذ برامج نوعية في مختلف إمارات الدولة إلى جانب إسهامه في تمكين مواطني الدولة من خلال فتح آفاق وفرص للتدريب والتعليم والاحتراف للنمو والتطور بأقصى طاقاتهم وإمكاناتهم.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مكتبه بالدائرة، وفداً من صندوق الوطن ضم كلاً من هند باقر مدير عام الصندوق، وأحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء في إمارة أبوظبي مدير عام صندوق الوطن بالإنابة سابقاً، وأحمد الرئيسي المشرف العام لبرامج الصندوق في عجمان.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره ببرنامج المبرمج الإماراتي الذي نفذه الصندوق وأسهم في إرشاد العقول المبدعة إلى الطريق الصحيح وعمل على تعليم الجيل الناشئ أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية، وقال: «شاهدنا مخرجات البرنامج المتمثلة بمشاريع نوعية أنتجتها الأيدي الصغيرة والعقول الكبيرة والتي ستقود بوصلة المستقبل وستحترف الوظائف المستقبلية وستصدر للعالم مشاريع صنعت بسواعد إماراتية».

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال اللقاء على استراتيجية الصندوق في المرحلة المقبلة، والتي سيركز خلالها على تكثيف الجهود لتطوير الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل وتبني الأفكار والمشاريع الريادية التي تخدم العملية التنموية في الدولة.

من جانبها قدمت باقر شرحاً مفصلاً عن إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية وتطلعاته للمرحلة المقبلة، مؤكدة أن الصندوق يعمل بلا توقف على اكتشاف ورعاية الموهوبين.

ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود الصندوق وبرامجه النوعية التي يقودها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضاء المجلس، الذين يسعون لأن تصل برامجه إلى جميع إمارات الدولة.