وفاة سفير إندونيسيا لدى السودان متأثراً بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس الأحد وفاة روساليس رسلند عدنان؛ سفير جمهورية إندونيسيا لدى السودان، في أحد مستشفيات الخرطوم، متأثرا بإصابته يفيروس كورونا.



ويشهد الوضع الصحي في السودان ترديا كبيرا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

وتقول الإحصاءات الرسمية إن عدد المصابين منذ بداية الجائحة وحتى أمس الأحد بلغ نحو 30 ألف حالة، لكن إحصاءات أخرى مستقلة صدرت عن عدة جهات من بينها الكلية الملكية البريطانية تقدر عدد الذين أصيبوا بالفيروس في البلاد بنحو 16 مليون؛ أي نحو 39 في المئة من مجمل عدد السكان البالغ 43 مليون نسمة، وفق موقه "أخبار السودان".

وكانت الخرطوم والجزيرة والقضارف من بين أكثر الولايات تضررًا. وعلى الرغم من أن ولاية الخرطوم بها معظم الحالات المبلغ عنها في البلاد فقد جرى الإبلاغ عن غالبية الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا من خارج العاصمة.